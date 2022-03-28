Как сообщили в пресс-службе акима, 6 апреля пройдет встреча с населением Лисаковска и Житикаринского района, а 13 апреля - с жителями Алтынсаринского и Сарыкольского районов.

- В рамках подготовки к предстоящим встречам с населением осуществляется прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), - сообщили в пресс-службе.

Также свои вопросы можно оставить на странице акима области Архимеда Мухамбетова в Instagram с хештегом #вопросы_на_встречу_акима.