Вопросы для Архимеда Мухамбетова собирает акимат перед встречей акима с населением Костанайской области
28 марта 2022, 09:33 | Государство
Как сообщили в пресс-службе акима, 6 апреля пройдет встреча с населением Лисаковска и Житикаринского района, а 13 апреля - с жителями Алтынсаринского и Сарыкольского районов.
- В рамках подготовки к предстоящим встречам с населением осуществляется прием вопросов и предложений посредством Telegram и WhatsApp чатов по номеру 8-775-683-16-94 (оператор связи Kcell), - сообщили в пресс-службе.
Также свои вопросы можно оставить на странице акима области Архимеда Мухамбетова в Instagram с хештегом #вопросы_на_встречу_акима.
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