Премьер-министр РК Алихан Смаилов озвучил планы по усилению Центра медицины катастроф Министерства здравоохранения РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Центром медицины катастроф Министерства по чрезвычайным ситуациям обеспечивалась беспрерывная работа дежурных бригад. В настоящее время прорабатываются меры по усилению Центра медицины катастроф, в том числе созданию 4-х трассовых медико-спасательных пунктов, 2-х мобильных полевых госпиталей, выделению финансовых средств для обновления автомобильного парка», - написал Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Будут пересмотрены порядок, виды и объем медицинской помощи населению при чрезвычайных ситуациях, введении режима чрезвычайного положения (утверждены постановлением Правительства от 26 ноября 2020 года 796).

«В соответствии с Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» для принятия мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера и ее последствий государственный орган по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации социального характера вправе использовать материальные ценности государственного материального резерва», - заключил глава Кабмина.