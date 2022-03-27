25 марта двум жителям села Ашутасты понадобилась помощь. У мужчины 1977 года рождения была сломана нога, а другой, 1974 года рождения, пострадал от укуса собаки. Спасатели отвезли обоих в больницу г. Аркалык.

- Кроме того, по пути следования из 3 легковых автомобилей, застрявших в снежном заносе, были спасены 11 человек, из них 2 детей. Преодолев 30 км пути на вездеходе СКБ-600, в 18:35 спасатели благополучно доставили граждан в Аркалык, - рассказали в пресс-службе ДЧС Костанайской области.

А уже в ночь на 26 марта в Аулиекольском районе сотрудники ОСО эвакуировали беременную женщину 1998 года рождения из села Тургумбаева и передали ее местным исполнительным органам, чтобы те отвезли ее в центральную районную больницу. Для этого спасателям пришлось проехать около 100 км на технике высокой проходимости «ТРЭКОЛ».

- Другую спасательную операцию в эту же ночь провели сотрудники ОСО на автодороге районного значения, в 80 км. от Аркалыка возле села Алуа. Спасатели пришли на помощь замерзающим в автомобиле людям, - рассказали в ДЧС. - Легковая машина, в которой они находились, оказалась в снежном плену.

6 человек, из них 2-х детей, пересадили в СКБ-600 и в 01:35 привезли в Аркалык. Медицинская помощь никому из них не понадобилась.