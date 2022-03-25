После неудачного выступления в прошлом году во втором розыгрыше Лиги наций УЕФА национальные сборные Молдовы и Казахстана провели в Кишиневе первый стыковой поединок двухматчевого противостояния за право остаться в Лиге «С».

Удар по воротам сборной Молдовы наносит игрок «Тобола» Владислав Васильев (№ 14) / Скриншот трансляции

Победитель плей-аута Лиги наций уже в начале июня начнет борьбу на групповом этапе Лиги «С» за повышение в статусе - выступление в сезоне-2024/2025 в группе «В», а проигравший выступит в этом сезоне в низшей Лиге «D» в группе с командами Латвии, Лихтенштейна и Андорры.

Назначенный накануне исполняющим обязанности главного тренера национальной сборной Казахстана Андрей Карпович, ставший 18-м наставником в истории главной команды страны, пригласил в ее состав и шесть игроков костанайского «Тобола», пятеро из которых вышли на поле в Кишиневе.

Стартовый состав на матч выглядел следующим образом: голкипер Игорь Шацкий («Шахтер»), защитники Гафуржан Суюмбаев («Аксу»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Сергей Малый, Александр Марочкин (оба - «Тобол») и Марат Быстров («Ахмат», Россия), полузащитники Асхат Тагыберген («Тобол»), Думан Нарзилдаев («Каспий») и Владислав Васильев («Тобол»), нападающие Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия) и Алексей Щеткин («Ротор», Россия).

Хозяева активнее начали встречу, однако первый опасный момент возник у ворот сборной Молдовы. На 7-й минуте во время контратаки казахстанских футболистов Быстров сделал с правого края диагональную передачу в штрафную площадь Васильеву. Тот обманным движением переиграл Михаила Каймакова и пробил слева в дальний верхний угол, но мяч в считанных сантиметрах пролетел над перекладиной.

Постепенно сборная Молдовы вновь взяла инициативу в свои руки, заставив гостей большей частью обороняться. На 29-й минуте полузащитник хозяев Михай Платика пробил по центру с линии штрафной площади, но Шацкий был на месте. Через две минуты голкипер гостей проявил свое мастерство, переведя мяч на угловой после удара от левого угла штрафной площади Олега Рябчука в ближний верхний угол ворот. А после розыгрыша этого углового удара замыкавший подачу Вячеслав Посмак пробил головой, но мяч не попал в створ ворот.

На 39-й минуте Шацкий ошибся на выходе после навесной подачи в центр штрафной площади, мяч отлетел к Иону Николаеску, который с близкого расстояния пробил головой практически по пустым воротам. Однако подоспевший Марочкин в падении выбил мяч с линии ворот.

И все же молдавским футболистам удалось открыть счет перед самым перерывом. В компенсированное к первому тайму время Николаеску убежал по правому краю от Алипа и из пределов штрафной площади пробил над Шацким под перекладину.

Во втором тайме хозяева попытались закрепить свой успех, и на исходе часа игры капитан сборной Молдовы Артур Ионица попробовал это сделать ударом слева от угла штрафной площади, но Шацкий отбил мяч. Через четыре минуты гости заработали штрафной удар на правом фланге атаки, и после навесной подачи Васильева, опередив молдавского голкипера Сергея Намашко, Малый в прыжке с линии вратарской площадки головой послал мяч в сетку ворот молдавской сборной, забив свой первый гол за национальную сборную Казахстана, выступая за нее с 2014 года и проводя в ее составе свой 52-й матч.

Сергей Малый сравнивает счет / Скриншот трансляции

А через 15 минут казахстанцы заставили хозяев ошибиться у своих ворот. Началось все с подачи Шацкого от своей штрафной площади. Пролетевший до границ другой штрафной площади мяч вышедший на замену нападающий «Шахтера» Роман Муртазаев скинул головой на выход Зайнутдинову. Тот переиграл в штрафной площади Рябчука и Даниэла Думбравану и с острого угла сделал прострел на набегавшего Айбара Жаксылыкова, четвертью часом ранее сменившего на поле своего одноклубника Васильева. Однако мяч до нападающего «Тобола» не дошел, прерывая передачу, его срезал в собственные ворота Посмак.

Защитник сборной Молдовы Вячеслав Посмак после прострела Бахтиера Зайнутдинова срезает мяч в сетку своих ворот / Скриншот трансляции

Не прошло и минуты, как уже сборная Молдовы создала опасный момент у ворот Шацкого, но Суюмбаев заблокировал удар с близкого расстояния Иоана-Кэлина Ревенко, замыкавшего передачу с левого края атаки. В дополнительное время Жаксылыков совершил хороший проход в штрафную площадь хозяев поля, где он переиграл Посмака и пробил по воротам, но подоспевший Думбравану принял удар на себя.

Эта гостевая победа прервала длившуюся 13 матчей безвыигрышную серию (4 ничьи и 9 поражений) национальной сборной Казахстана. До этого казахстанские футболисты выигрывали последний раз в сентябре 2020 года у сборной Литвы на ее поле в матче группового этапа Лиги наций (2:0). Сборной Казахстана тогда руководил чешский специалист Михал Билек.

Ответная игра состоится 29 марта в Нур-Султане на «Астана Арене».