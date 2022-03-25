21 марта, в 00.30, в частном доме по ул. Леонова в п. Садчиковка Костанайского района произошёл хлопок газовоздушной смеси. Как пояснили в пресс-службе ДЧС Костанайской области, бытовой газовый баллон объемом 5 л не загорелся.

"В результате частично обрушились несущие, межкомнатные стены и кровля дома на площади 35 кв. м (общая площадь дома 70 кв. м). Пострадала семья, проживающая в доме, - пояснили в пресс-службе. - С ожогами госпитализированы в больницу глава семьи 1971 г. р., его супруга 1974 г. р. и их дочь 1997 г. р. (у всех состояние средней степени тяжести)".

На месте происшествия были задействованы силы и средства ДЧС (2 сотрудника и 1 единица техники), БСМП (3 работника и 1 единица техники).

Материалы переданы в отдел полиции Костанайского района. Причина происшествия устанавливается.

В социальных сетях знакомые пострадавших просят сдать кровь в Областном центре крови в Костанае на ул. Быковского, 4 "А" на имя Снарские Павел и Елена в понедельник.