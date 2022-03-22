Прошедший в спортивно-развлекательном комплексе «Костанай» повторный поединок регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги между клубами «Тобол» и «Каспий» завершил вторую из трех очных серий этого противостояния.

Кольцо «Каспия» атакует Аскар Ахметжан (№15) / Фото nbf.kz

Накануне хозяева уступили в упорной борьбе в матче, ставшим первым домашним поединком в этом году, а потому были полны желания реабилитироваться перед своими болельщиками в повторной встрече.

После относительно равной борьбы в начале первой четверти костанайские баскетболисты стали постепенно отрываться от соперника, доведя преимущество к окончанию десятиминутки до девяти очков - 27:18. А во второй четверти «Тобол» позволил набрать актускому клубу всего лишь два очка, да и то со штрафных бросков. На большой перерыв хозяева площадки ушли безоговорочными лидерами с более чем двойным перевесом в счете - 44:20.

К кольцу прорывается Рустам Валиев (№12) / Фото nbf.kz

Третий игровой отрезок гости провели гораздо активнее и сумели немного сократить к его окончанию свое отставание - 62:43. Однако наметившийся было прогресс в игре «Каспия» был приостановлен хозяевами площадки уже в начале заключительной четверти, в которой «Тобол» также был сильнее, доведя до уверенной победы четвертую очную встречу - 77:54 (27:18, 17:2, 18:23, 15:11).

С мячом капитан «Тобола» Шаим Куанов (№5) / Фото nbf.kz

Больше половины очков в этом матче в копилку кустанайского клуба принесли два игрока - Антон Быков и капитан команды Шаим Куанов, набравшие по 20 очков. При этом на счету Быкова дабл-дабл, поскольку им была достигнута двузначная результативность еще и в другом показателе - подборах, которых он совершил 19. Также стоит сказать, что Куанов провел на площадке без замены все 40 минут.

Антон Быков (№11) на защите своего кольца / Фото nbf.kz

Как отметил после матчей главный тренер БК «Тобол» Тимур Султанов, из-за травм нескольких игроков пропускали эти игры, и на площадку выходили только семь человек:

- Короткая скамейка отразилась на результате первого матча, но я остался доволен обеими играми. Команда выполнила все установки на игру, играли в свой баскетбол. Не хочу никого выделять из игроков, была по-настоящему командная игра. Хочется поблагодарить болельщиков за их поддержку.

После одержанной победы «Тобол» набрал в 18 проведенных играх 23 очка - это на сегодня третий показатель в чемпионате. По 34 очка на счету БК «Астана» и БК «Барсы Атырау». Правда, атыраусцы провели на две игры больше. По 16 игр провели клубы «Актобе», в активе которого 20 набранных очков, и «Каспий», замыкающий турнирную таблицу с 19 очками.

Именно с «Каспием» костанайский клуб проведет свои следующие матчи чемпионата. Третья очная двухматчевая серия между этими командами пройдет 27 и 28 марта также в Костанае. Актаусцам же перед этими играми предстоит провести два матча против «Астаны» - в Нур-Султане 23 и 24 марта. В эти же дни «Актобе» на своей площадке будет принимать «Барсы Атырау».