Очередными соперниками рудненского мини-футбольного клуба «Аят» в чемпионате Казахстана по футзалу стали многократный чемпион Казахстана алматинский «Кайрат» и серебряный призер предыдущего чемпионата «Атырау». Оба клуба представляли Казахстан в основном раунде Лиги чемпионов УЕФА по футзалу сезона-2021/2022 и являются лидерами этого чемпионата.

Борьбу за мяч ведут универсальный игрок «Аята» Ринат Турегазин (№19) и защитник «Кайрата» Биржан Оразов (№17) / Фото instagram.com/afckairat

Прошедшие в Рудном на площадке спортивного комплекса «Аят-Арена» матчи с «Кайратом» стали центральными в 21 и 22 турах. В первой встрече гости подтвердили свой статус фаворита с самого начала игры, открыв счет на 9-й минуте усилиями Чингиза Есенаманова. Через четыре минуты Витао удвоил преимущество алматинского клуба, а на второй минуте второго тайма Эдсон забил и третий гол в ворота своего земляка бразильца Лео. Правда, Лео сумел реабилитироваться на 29-й минуте и стал автором первого ответного гола, послав мяч в сетку ворот «Кайрата» из своей штрафной зоны.

Лучший бомбардир «Аята» Жеже (№10) / Фото kazfootball.kz

Через шесть минут «Аят» сократил отставание до минимума, а отличился в этом эпизоде еще один бразильский легионер, лучший бомбардир рудненского клуба Жеже. На последних секундах «Аят» при поддержке полных трибун, а это 1200 зрителей, прижал соперника к его воротам, заработал штрафной удар, завершившийся угловым. Но после розыгрыша углового удара игрок «Кайрата» и национальной сборной Казахстана Биржан Оразов перехватил мяч и ударом со своей половины площадки поразил пустые ворота рудненского клуба, потерпевшего поражение со счетом 2:4.

Как и в первом матче, счет в повторном поединке на 9-й минуте открыли гости. На этот раз отличился Диего. А вскоре Даурен Турсагулов удвоил преимущество «Кайрата». Однако за десять секунд до перерыва Данил Карпюк отыграл один мяч. Второй тайм получился скудным на голы, а единственный в нем забитый на 27-й минуте игроком гостей Эдсоном мяч принес второе поражение «Аяту» - 1:3.

Нападающий «Аята» Азат Валиулин (№14) уходит от опеки игрока «Кайрата» Чингиза Есенаманова / Фото instagram.com/afckairat

В трех других противостояниях тура «Окжетпес» дважды уступил в Кокшетау следующему сопернику рудничан «Атырау» - 2:3 и 3:9, «Нур Султан» в столице не проиграл «Актобе» - 3:3 и 4:2, а второй актобинский клуб «Рахмет» не смог переиграть на своей площадке «Каспий» - 2:2 и 3:4.

Матчи с «Атырау», которые рудненский клуб проводил в гостях, также стали центральными в турах. В первом поединке игрок национальной сборной Казахстана Азат Валиулин вывел вперед «Аят» уже на 3-й минуте, перебросив мяч через голкипера. На 16-й минуте упрочил преимущество гостей Жеже. Но через две минуты Витиньо сделал отставание «Атырау» минимальным.

Жеже (№10) в матче с «Атырау» забивает свой 15-й гол в чемпионате / Скриншот трансляции

Во втором тайме после гола гостей на 28-й минуте в исполнении Тимура Балтабаева вернул интригу в матч бразильский универсал атырауского клуба Болт. Но Балтабаев за три минуты до финального свистка, оформив дубль, поставил точку в матче, зафиксировав поражение «Атырау» со счетом 2:4.

Второй поединок также начался с быстрого гола, на этот раз на 3-й минуте взятие ворот праздновали хозяева площадки, в составе которых после удара со штрафного отличился Болт. Но «Аят» тут же ответил голом Леандерсона, а до перерыва забил еще три гола - на 7-й минуте отличился Абдирасул Абдуманапулы, через три минуты после красивой комбинации взятие ворот оформил Леандриньо, а на 18-й минуте после удара с углового Рината Турегазина мяч от ноги Синезио влетел в сетку ворот хозяев.

На первой минуте второго тайма дубль оформил Леандерсон, сделав счет еще более разгромным для хозяев площадки. Но к чести игроков атырауского клуба, они сумели переломить ход матча и в течение десяти минут сравняли счет. На 26-й минуте Витиньо отквитал один гол, затем через минуту отличился Синезио, еще через пять минут дубль оформил Болт, а на 31-й минуте автором третьего в матче дубля стал Синезио, реализовавший пенальти. Без забитых голов прошли оставшиеся девять минут матча, завершившегося боевой ничьей - 5:5.

Тимур Балтабаев (№8) ставит победную точку в первом матче с «Атырау» / Скриншот трансляции

Еще больше голов в этих турах было забито в прошедших в Актау матчах между ближайшим преследователем «Аята» местным «Каспием» и аутсайдером чемпионата «Окжетпесом» из Кокшетау. Обе встречи завершились со счетом 8:3 в пользу хозяев. Были сильнее хозяева и в еще двух противостояниях 23-го и 24-го туров - «Кайрат» выиграл в Алматы у «Нур-Султана» - 6:3 и 4:1, а «Актобе» переиграл ближайшего соседа по турнирной таблице уральский клуб «Байтерек» - 3:1 и 5:3.

Набрав в 22 проведенных играх 39 очков, «Аят» по прежнему занимает в турнирной таблице третью строчку. Уверенно лидирует в чемпионате «Кайрат», в активе которого уже 55 очков, а на втором месте идет «Атырау» - 47 очков.

Вслед за «Аятом» в турнирной таблице расположился с 33 очками «Каспий», с которым рудничане проведут матчи на своей площадке 26 и 27 марта. Далее в таблице идут «Актобе» - 30, «Байтерек» - 23, «Нур-Султан» - 20, «Рахмет» - 13 и «Окжетпес» - 7.