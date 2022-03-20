Главный вопрос - получение арендного жилья от государства и выделение мам особенных детей в отдельную категорию. Сейчас они находятся в общей - социально-уязвимые слои населения и, если ничего не изменится, ждать жилье они будут еще очень долго. 18 марта в проектном офисе «Костанай - адалдык аланы», в бывшем здании облфилармонии, встретились мамы детей с инвалидностью, представители госорганов (руководители отделов жилищных отношений и соцзащиты) и замдиректора костанайского филиала «Отбасы банка», который в основном и отвечал на все вопросы.





На встречу некоторые мамы пришли со своими детьми, или, например, как Юлия КИМ и Назгуль ЖУРМАГАМБЕТОВА с их фотографиями, распечатанными на листе А4, там же был указан их диагноз.

Юлия Ким (справа) и Назгуль Журмагамбетова пришли с фотографиями детей

- У моего сына 3 группа инвалидности и эпилепсия. Я мать-одиночка, когда отец ребенка узнал диагноз, мы сразу же перестали с ним общаться. , - рассказала на встрече Назгуль. - Я снимаю комнату в Костанае, стою в очереди на жилье, но не понятно, когда оно будет?

Она добавила, что мам интересует и еще один вопрос. В мае начнет действовать новая программа по субсидированию арендного жилья. Теперь гражданам с ежемесячными доходами ниже прожиточного минимума, а также сиротам, инвалидам и многодетным государство начнёт оплачивать 50% стоимости аренды жилья. Многим мамам детей с инвалидностью такая программа не подходит.

- Там идет пересчет как на адресную социальную помощь. Я получатель АСП и думаю, что государство будет мне возмещать определенную сумму за кварплату, - добавила Журмагамбетова. - Но хотелось бы иметь свое жилье, у меня одна комната - 14 кв.м., ребенок мальчик, который находится на домашнем обучении, а это приносит определенные неудобства. Также я читала про новую программу в разных источниках и везде все написано по разному. Объясните пожалуйста.

На вопросы матерей ответил заместитель директора КФ АО «Отбасы банк» Адилет ЖУЛАЕВ.





- Как банк мы будем выступать оператором по субсидированию арендных платежей для определенных категорий населения. Это 4 категории: многодетные, воспитывающие детей инвалидов 1 и 2 группы и сироты, - пояснил Жулаев. - Но есть ограничения, которые зависят от регионов и в зависимости от количество членов семьи. То есть например не получится снять на двоих 200 квадратов, государство будет компенсировать только часть, исходя из положенной нормы.

Он добавил, что в данный момент программа находится в тестовом режиме, все заявления будут приниматься через портал egov.kz через ЭЦП. Проверка, например, платежеспособности клиента и других условий осуществляется автоматически.





Гульнара Багинская (в центре) и ее дочь Милана

- Вы говорите, что эта программа ориентирована на матерей инвалидов, но многие из нас не подходят под условия этой программы, - рассказала Гульнара БАГИНСКАЯ. - Я вдова, ребенку по потере кормильца доплачивают 30 000 тенге и значит я не подхожу под программу АСП, тем более это значит, что я не подойду и под эту программу!

- Почему вы не подойдете под программу? - спросил Адилет Жулаев, и тут же пояснил. - Если у вас есть категория инвалидности, то мы примем вашу заявку. С помощью проверок баз данных госорганов, мы как банк проверим и сделаем запрос в уполномоченные госорганы. АСП, например, там не учитывается.

- А согласится ли хозяин на условия прописанные в программе?, - спросили мамы. - Он должен иметь свое ИП?

- Нет, он ничего не должен, сдавать квартиру может и обычное физлицо, - пояснил Адилет Жулаев. - Единственное условие - он должен платить налоги как положено, так как будет производится регистрация через государственную базу данных, юстиция будет видеть, что он сдает в аренду. Поймите, что как банк мы на стороне очередников, но невозможно взять и прописать абсолютно все критерии.

В какой-то момент встречи ситуация накалилась и чиновники вступили в словесную перепалку с Багинской. Жулаев попытался это прекратить, сказав, что мамы перебивают друг друга и он не слышит, что у него спрашивают.

- Я не слышу, что у меня пытаются спросить, - сказал он. - Давайте проявлять друг к другу хоть немного человеческого отношения.

- Просто вы не хотите выслушивать наши требования и не хотите слушать, что мы хотим от вас получить, - ответила на это дочь Гульнары Милана БАГИНСКАЯ, которая на встрече сидела возле нее. - Вы нас вообще не слышите!





- Я вдова и стою на учете по потере кормильца, я получаю пособия, так как мой ребенок с инвалидность, и у меня еще двое детей, - рассказала Юлия Ким. - Я не попадаю ни под какую-либо из существующих программ. Я хочу узнать насчет ипотеки. Будет ли что-то новое для таких соцуязвимых как я?

- Пока что нет, в первом полугодии 2022 года изменений не ожидается, - пояснил представитель «Отбасы банка». - Возможно во втором будут какие-то изменения.

Он также пояснил, что банк в данной программе является всего лишь оператором:

- Когда в мае начнется действие программы и те, кто не сможет подать заявления или им придет отказ, они все придут в банк, - рассказал Жулаев. - Но нужно понимать, что мы не создаем эти условия, мы всего лишь исполнители! Если по какой-то причине вам отказали, там будет написано почему. Нужно обращаться в МИО по месту проживания, написать письмо в министерство индустрии и инфраструктурного развития и т. д.

Ранее, 14 марта мамы детей с инвалидностью уже встречались в этом же здании с чиновниками и представителями «Отбасы банка», но так как женщины получили ответы на все интересующие их вопросы, встречу пришлось организовать еще раз. Матери детей с инвалидностью также уже обращались в министерство инфраструктурного развития, чтобы для их категории сделали отдельную очередь, но им пришел отказ. «НГ» продолжает следить за ситуацией.

Фото Андрея СКИБЫ