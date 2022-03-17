Параметры и условия программы защиты тенговых вкладов предполагают оптимальное соотношение охвата населения и расходов бюджета, считает глава Нацбанка, передает Informburo.kz.

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Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов не согласился с депутатом мажилиса Аманжаном Жамаловым в том, что программа защиты тенговых вкладов станет неэффективной мерой и её нужно отменить.

Депутат заявлял, что фактически поддержку в связи с ростом курса доллара получат те, кто имеют сбережения в банках, а значит, бюджетные средства не будут направлены на категорию граждан, которые реально нуждаются в господдержке.

Галымжан Пирматов в своём ответе подчеркнул, что параметры и условия программы предполагают оптимальное соотношение охвата вкладчиков и расходов бюджета, необходимых для её реализации.

"Анализ вкладов показал, что на 1 февраля 2022 года порядка 93% счетов, попадающих под действие программы, составляют вклады не более 3 млн тенге, при этом охват вкладов до 1 млн тенге составляет порядка 84%. Также, ввиду ограничения максимального объёма средств на вкладе (до 20 млн тенге), принимаемого для расчёта компенсации, фактическая база для расчёта компенсации будет ниже общей суммы остатков на вкладах", – отметил глава Нацбанка.

По его словам, это ограничивает максимальный размер компенсации для крупных вкладчиков и, как следствие, понижает общий объём средств бюджета, который будет направлен на выплату компенсации по истечении срока программы. Кроме того, фактический объём компенсации также может сложиться ниже за счёт снятий с депозитов в течение срока программы.

"Считаем, что в текущих неблагоприятных условиях необходимо уделять особое внимание поддержке финансовой и ценовой стабильности. Отказ от программы может привести к потере доверия к национальной валюте, смене валютных предпочтений и, соответственно, резкому росту уровня долларизации", – заключил Галымжан Пирматов.