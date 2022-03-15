Случай произошел 14 марта. У ребенка 2020 года рождения, проживающего в селе Кабырга, сильно повысилась температура. Срочно требовалась медицинская помощь. Село находится в 70 км от районного центра. Но все дороги к населенному пункту из-за буранов были заметены.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО

- В 11.30 аким Кабыргинского сельского округа позвонил на пульт «112». В 12:05 к месту вызова направились сотрудники ОЧС Амангельдинского района на специальной технике повышенной проходимости НИВА-БРОНТО, - сообщили в пресс-службе ДЧС Костанайской области. - В 15:40 спасатели прибыли в село. Преодолев многокилометровый путь до районного центра, в 18:25 малышку и ее отца доставили в больницу и передали врачам.