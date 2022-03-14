В рамках регулярного чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги БК «Актобе» и БК «Тобол» провели вторую двухматчевую серию, которая прошла в Актобе, на площадке спортивного комплекса «Коныс».

Бросок по кольцу «Актобе» наносит Максим Воейков (№8) / Фото nbf.kz

В первой серии игр, состоявшейся в середине октября в Костанае, обе команды проводили свои стартовые матчи сезона. Поединки прошли в упорной борьбе и завершились двумя победами хозяев площадки, которые за два матча смогли набрать всего на пять очков больше актобинских баскетболистов - 77:74 и 92:90.

Ко второму противостоянию команды подошли примерно с равными показателями, находясь после 14-ти проведенных игр на соседних строчках в турнирной таблице - «Актобе» занимал с 18 набранными очками третье место и, одержав на одну победу больше, чем шедший четвертым «Тобол», опережал костанайский клуб на одно очко.

Эти поединки стали всего лишь второй домашней серией игр для «Актобе», последний раз проводившего игры на своей площадке четыре с половиной месяца назад.

Серия началась довольно неожиданно - по техническим причинам не состоялся первый матч, за что «Актобе» было присуждено техническое поражение со счетом 0:20 без присвоения команде одного очка, как при поражении в состоявшейся игре.

Атакует БК «Тобол» / Фото nbf.kz

Первая четверть второго матча прошла в равной борьбе. Хозяева площадки провели в роли лидера большую часть игрового отрезка, но все же уступили по его итогам - 16:19.

Во второй десятиминутке в роли лидера, владевшего небольшим преимуществом, уже были баскетболисты костанайского клуба, однако на большой перерыв команды ушли при равном счете - 31:31.

Уверенно начав третью четверть, «Актобе» выиграл ее с преимуществом в дюжину очков, сделав серьезный задел на победу в матче. В заключительном игровом отрезке «Тобол» пытался переломить ход поединка, однако хозяевам удалось сохранить этот отрыв к концу матча и выиграть его со счетом 71:59 (16:19, 15:12, 21:9, 19:19).

С мячом Шаим Куанов (№5) / Фото nbf.kz

В этом матче самым результативным в составе «Тобола» стал ее капитан Шаим Куанов, набравший 16 очков, совершивший 5 подборов и 2 перехвата. На три очка меньше набрал Никита Тимофеев (13 очков, 7 подборов, 2 передачи), а на счету Антон Быков 11 очков и 16 подборов.

Набрав по 20 очков, команды остались в турнирной таблице на прежних местах. «Тобол» уступает «Актобе» теперь за счет лучшей разницы заброшенных и пропущенных очков.

Следующие игры БК «Тобол» проведет 19 и 20 марта на площадке спортивно-развлекательного комплекса «Костанай», где его соперником станет БК «Каспий» из Актау, замыкающий турнирную таблицу, набрав после 14 игр 16 очков.

А лидируют в чемпионате БК «Астана» и БК «Барсы Атырау», набравшие по 34 очка. Правда, столичный клуб провел 18 игр, а атыраусцы - 20.