Антикоррупционная служба прекратила семь уголовных дел о пытках и превышении власти, передает Informburo.kz.

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Антикоррупционная служба расследует 220 уголовных дел о применении пыток, сообщил глава ведомства Олжас Бектенов.

"По уголовному делу, где 11 заявителей утверждали, что их пытали с применением высоких температур, своевременно проведён весь комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате заявителям удалось опознать сотрудника полиции, который применял недозволенные методы следствия. После закрепления всех доказательств дело передали специальным прокурорам", – рассказал он.

ДАПК по Алматинской области уголовное дело по 11 заявлениям о пытках утюгом 18 февраля передали спецпрокурору и 23 февраля, то есть через пять дней подозреваемый оперуполномоченный Кенжебаев был задержан и с санкции суда взят под стражу.

Также специальным прокурорам передали ещё восемь уголовных дел, связанных с причинением смерти (ВКО – 3, Алматинская обл. – 3, Алматы – 2).

Антикоррупционная служба прекратила за отсутствием в деянии состава преступления семь уголовных дел: