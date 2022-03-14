Антикор: О пытках утюгом заявили 11 человек, подозреваемый полицейский арестован
Антикоррупционная служба прекратила семь уголовных дел о пытках и превышении власти, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото khersondaily.com
Антикоррупционная служба расследует 220 уголовных дел о применении пыток, сообщил глава ведомства Олжас Бектенов.
"По уголовному делу, где 11 заявителей утверждали, что их пытали с применением высоких температур, своевременно проведён весь комплекс следственно-оперативных мероприятий. В результате заявителям удалось опознать сотрудника полиции, который применял недозволенные методы следствия. После закрепления всех доказательств дело передали специальным прокурорам", – рассказал он.
ДАПК по Алматинской области уголовное дело по 11 заявлениям о пытках утюгом 18 февраля передали спецпрокурору и 23 февраля, то есть через пять дней подозреваемый оперуполномоченный Кенжебаев был задержан и с санкции суда взят под стражу.
Также специальным прокурорам передали ещё восемь уголовных дел, связанных с причинением смерти (ВКО – 3, Алматинская обл. – 3, Алматы – 2).
Антикоррупционная служба прекратила за отсутствием в деянии состава преступления семь уголовных дел:
- 2 марта ДАПК по Павлодарской области прекратил уголовное дело по заявлению гражданина Уатхан в отношении неустановленных сотрудников о применении физической силы при его задержании за участие в массовых беспорядках. Уатхан к сотрудникам ИВС и другим сотрудникам ОП Аксу жалоб и претензий не имеет, он отказался от экспертизы и участия во всех следственных действиях. Допрошены сокамерники Уатхан, факт неправомерных действий сотрудников ДП и ДКНБ не подтвердили. 9 марта прокуратура утвердила постановление о прекращении уголовного дела.
- 10 марта ДАПК по Кызылординской области прекратил уголовное дело о превышении власти. Досудебное расследование начали на основании зарегистрированных 9 января года 24 уголовных дел по фактам смерти, которая наступила от огнестрельных ранений, полученных при нападении на здания полиции. Следствием подтверждена правомерность применения полицией служебного
оружия, поскольку они в условиях "Камал" отражали нападение и оборонялись от вооружённых участников беспорядков. Все 24 погибших проходят в качестве подозреваемых по уголовному делу, расследуемому специальным прокурором по массовым беспорядкам. Уголовное дело находится на изучении в прокуратуре.
- 12 марта ДАПК по Кызылординской области прекратил пять уголовных дел, зарегистрированных по заявлениям Жусип, Ажимашева, Жамалбекова, Нурперзент, Абильтаева (из них четыре заявителя проходят подозреваемыми по уголовным делам по массовым беспорядкам). В ходе следствия поступили заявления об отсутствии каких-либо претензий к сотрудникам правоохранительных органов (отказ от претензий зафиксирован на видеокамеру). Уголовные дела находятся на изучении в прокуратуре.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.