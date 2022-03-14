Участием в открытой лыжной эстафете 4х2,5 км завершили свои вы-ступления на XIII зимних Паралимпийских играх в Пекине (Китай) ка-захстанские спортсмены.

Бронзовый призер Паралимпиады-2022 в пара биатлоне на дистанции 10 км Александр Герлиц / Фото paralympic.kz

Сборная Казахстана в составе Александра Герлица и Ербола Хамитова из Северо-Казахстанской области показала пятый результат, а призовые места в эстафете заняли паралимпийцы Украины, Франции и Норвегии.

А накануне казахстанские спортсмены выступили в индивидуальных соревнованиях и в пара биатлоне, и в лыжных гонках.

Трансляция в Пекине с дистанции лыжной гонки с участием Юрия Березина (№2) из Костанайской области / Фото paralympic.kz

В биатлонной гонке на 12,5 км сидя Сергей Усольцев из Северо-Казахстанской области занял 15-е место, допустив один промах и финишировав с отставанием в 8 мин. 21,8 сек. от завоевавшего золотую медаль Лю Мэнтао из Китая.

В индивидуальной биатлонной гонка стоя на 12,5 км пятое место занял Александр Герлиц, допустивший два промаха и уступивший завоевавшему свою очередную золотую медаль в Пекине Бенжамену Давье из Франции 5 мин. 18,7 сек.

Дебютант Паралимпийских игр лыжник Юрий Березин из Костанайской области / Фото paralympic.kz

Четыре казахстанских лыжника выступили в гонке на дистанции 12,5 км сидя. Наилучшего результата добился Ербол Хамитов, занявший девятое место, Сергей Усольцев стал 22-м, Денис Петренко - 26-м, а костанаец Юрий Березин - 31-м. Паралимпийским чемпионом в этой гонке стал Мао Чжон У из Китая.

Третий раз на этих Паралимпийских играх финишировал пятым Александр Герлиц, на этот раз в лыжной гонке на средней дистанции (12,5 км) стоя. Его отставание от победителя Ван Чэньянь из Китая составило 2 мин. 3,2 сек.

Таким образом, пятеро казахстанских спортсменов завершили свои выступления на Паралимпиаде-2022 с одной бронзовой медалью, которую завоевал Александр Герлиц в пара биатлоне на дистанции 10 км. Кроме этого, на счету сборной Казахстана четыре пятых места.

В медальном зачете паралимпийцы Казахстана поделили 17-е место со сборными Австралии и Швейцарии. Лидерами же медального зачета стали представители Китая, завоевавшие 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые награды. На втором месте сборная Украина (11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых). А тройку лучших замкнула команда Канады (8 золотых, 6 серебряных и 11 бронзовых).