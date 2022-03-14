Казахстан придерживается нейтралитета по отношению к военным действиям России на Украине. Согласны ли вы с такой позицией? Да. У Казахстане есть экономические интересы в обеих странах, нужно не навредить им.

Да. Нейтральный статус делает Казахстан подходящей площадкой для переговоров.

Нет. Казахстан должен во всем поддерживать своего ближайшего союзника - Россию.

Нет. Казахстан должен поддержать Украину, как это сделало большинство стран мира.

