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В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае

14 марта 2022, 09:18 |  ЖКХ

План работа Костанайской горэлектросети опубликовала служба IKomek  в своем Instagram. Техническое обслуживание высоковольтных линий и подстанций станет причиной отключения в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

14 марта 2022 года

с 10.00 до 18.00

Техническое обслуживание ВЛ

  • Дачи "Садовод-Строитель",
  • полигон "Северный",
  • ТОО "Костанай-жолждары"

 16 марта 2022 года

с 10.00 до 18.00

Техническое обслуживание подстанции

  • лаборатория "Смолина",
  • ИП "Овнанян",

Спальный сектор:

  • ул. Шаяхметова 110, 117А, 119А.

 17 марта 2022 года

с 10.00 до 18.00

Техническое обслуживание подстанции

Частный сектор:

  • ул. Рудненская 2-7А, ул. Целинная 22-24,
  • ул. Мира 1-8, 9А, 9Б

 18 марта 2022 года

с 10.00 до 18.00

Техническое обслуживание подстанции

  • школа №18,
  • детский сад "Болашак",
  • магазин "Элита"
  • магазин "Мясная лавка",
  • кафе "Мясоед"

 

 