В чьих домах не будет света на этой неделе в Костанае
14 марта 2022, 09:18 | ЖКХ
План работа Костанайской горэлектросети опубликовала служба IKomek в своем Instagram. Техническое обслуживание высоковольтных линий и подстанций станет причиной отключения в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
14 марта 2022 года
с 10.00 до 18.00
Техническое обслуживание ВЛ
- Дачи "Садовод-Строитель",
- полигон "Северный",
- ТОО "Костанай-жолждары"
16 марта 2022 года
с 10.00 до 18.00
Техническое обслуживание подстанции
- лаборатория "Смолина",
- ИП "Овнанян",
Спальный сектор:
- ул. Шаяхметова 110, 117А, 119А.
17 марта 2022 года
с 10.00 до 18.00
Техническое обслуживание подстанции
Частный сектор:
- ул. Рудненская 2-7А, ул. Целинная 22-24,
- ул. Мира 1-8, 9А, 9Б
18 марта 2022 года
с 10.00 до 18.00
Техническое обслуживание подстанции
- школа №18,
- детский сад "Болашак",
- магазин "Элита"
- магазин "Мясная лавка",
- кафе "Мясоед"
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