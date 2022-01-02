Сколько человек заболело КВИ в последний день 2021-го и первый день 2022 года в Костанайской области?
Данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией за два последних дня областной информационный штаб сообщил сегодня, 2 января. Согласно этой статистике, темп прироста постепенно снижается.
31 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,08%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 11, Рудный – 7, Житикара – 4, Костанайский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Камыстинском, Сарыкольском и Федоровском районах, по 1 случаю в Лисаковске, Мендыкаринском и Жангельдинском районах.
31 пациент обследован по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных лиц 34 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.
1 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 24 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,05%.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 9, Рудный – 7, по 2 случая в Житикаре, Костанайском и Федоровском районах, по 1 случаю в Камыстинском и Сарыкольском районах.
15 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.
Из числа инфицированных лиц 21 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 01 января 2022 г. зарегистрировано 41 487 случаев COVID-19.
Количество выздоровевших больных - 41 055 человек.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 345 639 человек, вторым компонентом 328 606.
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 31 декабря в регионе выявлено 6 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 620 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (142) и КВИ- (38) в регионе - 180 человек.
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