Данные о заболеваемости коронавирусной инфекцией за два последних дня областной информационный штаб сообщил сегодня, 2 января. Согласно этой статистике, темп прироста постепенно снижается.

31 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 36 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,08%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 11, Рудный – 7, Житикара – 4, Костанайский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Камыстинском, Сарыкольском и Федоровском районах, по 1 случаю в Лисаковске, Мендыкаринском и Жангельдинском районах.

31 пациент обследован по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных лиц 34 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

1 января 2022 года в Костанайской области зарегистрировано 24 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,05%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 9, Рудный – 7, по 2 случая в Житикаре, Костанайском и Федоровском районах, по 1 случаю в Камыстинском и Сарыкольском районах.

15 пациентов обследованы по самообращению, 9 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных лиц 21 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 01 января 2022 г. зарегистрировано 41 487 случаев COVID-19.

Количество выздоровевших больных - 41 055 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 345 639 человек, вторым компонентом 328 606.

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 31 декабря в регионе выявлено 6 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.