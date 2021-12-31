Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения Костанайской области.

Школа № 27 в микрорайоне "Юбилейный" /Фото из архива "НГ"

"По просьбам родителей, чтобы не подвергать опасности заражения детей в поликлиниках вирусными инфекциями в период распространения ОРВИ, запускается пилотный проект по вакцинации детей в медицинских кабинетах трех школ города: гимназии им. М. Горького (ул. Баймагамбетова, 154, р. т. 50-29-45), школы-лицея № 1 (ул. Чехова, 98, р. т. 56-92-46, 56-77-28) и СШ № 27 (мкрн. Юбилейный, 55, р. т. 21-17-18)", - говорится в сообщении.

В каникулярное время с 6 января в этих школах мобильные медицинские бригады, прошедшие специальное обучение, начнут проводить вакцинацию против коронавирусной инфекции для детей и подростков. Время работы: с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00. Получить вакцину в них могут не только ученики данных школ, но и несовершеннолетние учащиеся школ и колледжей города.

"Один флакон вакцины содержит 6 доз, поэтому родителям необходимо предварительно оставить заявку по указанным телефонам, после набора 6-ти человек вы будете приглашены в установленное время для получения вакцины, - отметили в ведомстве. - Прививочные пункты в школах полностью соответствуют требованиям санитарных правил, имеются активные термоконтейнеры рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой".

На 29 декабря в Костанайской области получили вакцину «Комирнати» производства компании «Пфайзер» (США) 4 200 детей в возарсте от 12 до 18 лет. Случаев отрицательной реакции на прививку у детей нет.

Всего в области вакцинацию проводит 31 организация, оказывающая первичную медико-санитарную помощь (поликлиники, в том числе 5 частных), ежедневно, без выходных с 08.00 до 19.00 в присутствии родителей или законных представителей и с их письменного информированного согласия. Поликлиники рекомендуют предварительно записываться по телефону.