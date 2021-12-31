Заболеваемость КВИ растет третий день в Костанайской области
30 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 39 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,09%. Оба показателя растут в регионе уже третий день.
Иллюстративное фото Pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 14, Рудный – 10, Житикара – 4, Костанайский район – 3, по 2 случая в Денисовском и Федоровском районах, по 1 случаю в Лисаковске, Аулиекольском и Жангельдинском районах.
33 пациента обследованы по самообращению, 4 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.
Из числа инфицированных лиц 35 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 30 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 427 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 41 004 человека, в том числе 39 за 30 декабря.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 345 490 человек (+190), вторым компонентом 328 406 (+246).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 29 декабря в регионе выявлено 4 случая заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 614 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (142) и КВИ- (38) в регионе - 180 человек.
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