Прием вышедших из эксплуатации транспортных средств на утилизацию в 2022 году начнется с 5 января. Министерством индустрии и инфраструктурного развития и Министерством экологии, геологии и природных ресурсов одобрена увеличенная квота на прием 70 тысяч единиц старой легковой и большегрузной техники на дальнейшую утилизацию. Электронная очередь на прием техники и 18 пунктов сбора ВЭТС откроются 5 января, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Оператор РОП".

Фото:elements.envato.com

В 2022 году в связи с изменением размера месячного расчетного показателя выплаты денежной компенсации за сдачу ВЭТС варьируются в диапазоне от 165 402 тенге до 606 474 тенге в зависимости от категории и комплектации транспортного средства.

Отмечается, что в 2021 году казахстанцы сдали рекордное количество старой транспортной техники на утилизацию. За период с января по ноябрь уходящего года у населения принято 50 005 единиц транспортных средств, из них 37 495 легковых автомобилей, 5 271 автобус и 7 239 грузовых транспортных средств.

Владельцам вышедших из эксплуатации транспортных средств выплачено 13,833 миллиарда тенге. Наибольшее количество старой техники принято в Шымкенте – 12 068 единиц, следом идет Алматы – 5 175 единиц, на третьем месте Тараз – 4 788 единиц и замыкает четверку лидеров пункт сбора в Караганде, там принято за год 3 239 единиц вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС).

Всего с начала реализации программ по стимулированию сдачи вышедших из эксплуатации транспортных средств пунктами приема было принято на дальнейшую утилизацию 214 932 транспортных средства. Из них 194 163 легковых автомобиля, 14 590 единиц среднетоннажной техники и порядка 6 179 единиц большегрузной техники. Принятые ВЭТС утилизируются на Карагандинском заводе.

Адреса пунктов сбора указаны на сайте recycle.kz, информация о порядке приема ВЭТС на утилизацию размещена в разделе "Управление отходами", "Прием ВЭТС".



