Во вторник, 28 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 26 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,06%. Днем ранее темп прироста был на уровне 0,01%, а заболели всего 7 человек.

Заболеваемость 28 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: г.Костанай – 9, г.Рудный – 7, г.Лисаковск – 4, Костанайский район – 3, по 1 случаю в Денисовском, Карабалыкском, Федоровском районах.

22 пациента обследованы по самообращению, 3 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных лиц 23 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 28 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 355 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 904 человека, в том числе 58 за 28 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 345 081 человек (+98), вторым компонентом 327 846 (+297).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 27 декабря в регионе выявлено 13 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.