В понедельник, 27 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 7 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,01%. Днем ранее темп прироста составлял 0,04% при 17-ти заболевших.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость 27 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 5, Рудный – 2 случая.

6 пациентов обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных лиц все 7 с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 27 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 329 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 846 человек, в том числе 11 за 27 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 344 983 человека (+223), вторым компонентом 327 549 (+443).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 26 декабря в регионе не выявлены случаи заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано, 1 человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+).