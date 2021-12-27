Во вторник, 28 декабря, в центре и на юге Костанайской области синоптики обещают снег, низовую метель, на севере туман. Ветер юго-западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-13, на севере -22, днём -5...-10, на севере -15 градусов.

Фото Ксении РЕБИК

В Костанае во вторник переменная облачность, в ночь с 27-го на 28 декабря обещают снег и метель. Ветер юго-западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Ночью и днём температура воздуха -8...-10.

- В среду, 29 декабря, на юге и востоке области снег, на севере туман, - сообщила "НГ" начальник отдела метпрогнозов КФ РГП "Казгидромет" Антонина ШИБАРШИНА. - Температура воздуха ночью -23...-28, на востоке -20 градусов. Днём -21...-26, на востоке -18 градусов.

В Костанае в среду осадки маловероятны, ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью -26...-28, днём -21...-23 градусов.