С 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличивается до 60,5 лет, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото kapital.kz

В ЕНПФ призвали казахстанцев вовремя обращаться в ЦОНы для назначения пенсионных выплат в связи с достижением пенсионного возраста.

Документы в ЦОН вместе с заявлением о назначении пенсии можно подать за 10 дней до достижения пенсионного возраста.

"Просим женщин с датой рождения по 31 декабря (включительно), достигающих в текущем году 60 лет, обратиться в ЦОН до конца 2021 года, так как с 1 января 2022 года возраст выхода на пенсию для женщин увеличивается до 60,5 лет", – отметили в ЕНПФ.

Для назначения пенсионных выплат из ЕНПФ в связи с установлением инвалидности первой и второй групп бессрочно получателям необходимо обращаться в региональные подразделения ЕНПФ либо через интернет-сайт ЕНПФ при наличии электронной цифровой подписи.