В воскресенье, 26 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 17 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,04%. Днем ранее было выявлено 39 случаем при темпе заболеваемости 0,09%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость 26 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 8, Лисаковск – 5, по 2 случая в Рудном и Костанайском районе.

11 пациентов обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц все 17 - с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 26 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 322 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 835 человек (+63 за 26 декабря).

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 760 человек (+50), вторым компонентом 327 106 (+62).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 25 декабря в регионе выявлено 2 случая заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.