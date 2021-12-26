Темп прироста заболеваемости за субботу, 25 декабря, составил 0,09 %. Днем ранее было выявлено 42 заболевших, темп прироста равнялся 0,10%.

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Заболеваемость 25 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 17, Рудный - 10, Житикара – 3, по 2 случая в Лисаковске, Аулиекольском, Костанайском и Мендыкаринском районах, Узункольский район – 1 случай.

32 пациента обследованы по самообращению, 6 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных лиц 37 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 25 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 305 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 772 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 710 человек (+54), вторым компонентом 327 044 (+114).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 24 декабря в регионе выявлено 6 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.