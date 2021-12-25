24 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,10%.Таким же последний показатель был и в четверг, 23 декабря, когда заболели 45 человек.

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Заболеваемость по населенным пунктам 24 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 16, Рудный - 9, Костанайский район – 4, по 3 случая в Денисовском и Федоровском районах, по 2 случая в Аулиекольском, Карабалыкском и Жангельдинском районах, Лисаковск – 1 случай.

35 пациентов обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 38 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 266 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 765 человек, в том числе 98 за 24 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 656 человек (+180), вторым компонентом 326 930 (+384).

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 476 человек, вторым компонентом 326 546.