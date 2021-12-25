Темп заболеваемости КВИ остался прежним в Костанайской области
24 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 42 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,10%.Таким же последний показатель был и в четверг, 23 декабря, когда заболели 45 человек.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам 24 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 16, Рудный - 9, Костанайский район – 4, по 3 случая в Денисовском и Федоровском районах, по 2 случая в Аулиекольском, Карабалыкском и Жангельдинском районах, Лисаковск – 1 случай.
35 пациентов обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 38 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 24 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 266 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 765 человек, в том числе 98 за 24 декабря.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 656 человек (+180), вторым компонентом 326 930 (+384).
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 476 человек, вторым компонентом 326 546.
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 23 декабря в регионе выявлено 5 случаев заболевания коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 584 человека.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.
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