Примерно на одном уровне остается заболеваемость КВИ в Костанайской области
23 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,10%. Днем ранее был выявлен 51 случай при темпе заболеваемости 0,12%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость 23 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 20, Костанайский р-н – 6, Рудный - 5, Житикаринский, Лисаковск -3, Денисовский, Карабалыкский -2, Жангельдинский, Карасуский, Мендыкаринский, Федоровский районы - по 1.
33 пациента обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации.
Из числа инфицированных лиц 41 с симптомами заболевания, 4 случаев бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 224 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 667 человек (в том числе 114 за 23 декабря).
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 476 человек, вторым компонентом 326 546.
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 22 декабря в регионе выявлено 6 случаев коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 579 человека.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.
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