23 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 45 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,10%. Днем ранее был выявлен 51 случай при темпе заболеваемости 0,12%.

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Заболеваемость 23 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 20, Костанайский р-н – 6, Рудный - 5, Житикаринский, Лисаковск -3, Денисовский, Карабалыкский -2, Жангельдинский, Карасуский, Мендыкаринский, Федоровский районы - по 1.

33 пациента обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации.

Из числа инфицированных лиц 41 с симптомами заболевания, 4 случаев бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 23 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 224 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 667 человек (в том числе 114 за 23 декабря).

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 476 человек, вторым компонентом 326 546.