За среду, 22 декабря, в регионе зарегистрирован 51 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,12 %. Днем ранее было выявлено 36 заболевших, темп прироста был на уровне 0,08%.

Заболеваемость 22 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 28, Рудный - 8, в Костанайском, Федоровском районах - 4, Денисовском – 3, Аулиекольском – 2, Алтынсаринском, Житикаринском – 1.

39 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации. Из числа инфицированных лиц 46 с симптомами заболевания, 5 случаев бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 22 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 179 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 553 человека, в том числе 64 за 22 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 280 человек (+257), вторым компонентом 326 133 (+398).