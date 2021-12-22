До 36 случаев за сутки выросла заболеваемость КВИ в Костанайской области
Днем ранее, 20 декабря, зарегистрировали всего 8 заболевших, но во вторник, 21 декабря, количество случаев КВИ выросло уже до 36. Темп прироста, соответственно, также увеличился с 0,01% до 0,08%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость 21 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 13, Рудный - 6, Костанайский район - 4, Сарыкольский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Мендыкаринском, Федоровском районах - 2, по 1 случаю в Карабалыкском, Карасуском, районе Б. Майлина, Лисаковске.
26 пациентов обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации. Из числа инфицированных лиц 32 с симптомами заболевания, 4 случай бессимптомный.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 128 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 489 человек, в том числе 96 за 21 декабря.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 023 человека (+296), вторым компонентом 325 735 (+563).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 20 декабря в регионе выявлено 13 случаев коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 563 человека.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.
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