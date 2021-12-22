Днем ранее, 20 декабря, зарегистрировали всего 8 заболевших, но во вторник, 21 декабря, количество случаев КВИ выросло уже до 36. Темп прироста, соответственно, также увеличился с 0,01% до 0,08%.

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Заболеваемость 21 декабря по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 13, Рудный - 6, Костанайский район - 4, Сарыкольский район – 3, по 2 случая в Денисовском, Мендыкаринском, Федоровском районах - 2, по 1 случаю в Карабалыкском, Карасуском, районе Б. Майлина, Лисаковске.

26 пациентов обследованы по самообращению, 8 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации. Из числа инфицированных лиц 32 с симптомами заболевания, 4 случай бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 21 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 128 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 489 человек, в том числе 96 за 21 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 344 023 человека (+296), вторым компонентом 325 735 (+563).