Холодную воду на один день отключат в центре Костаная
21 декабря 2021, 14:34 | ЖКХ
Отключение холодного водоснабжение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Гоголя в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.
Холодную воду отключат в одном из центральных районов областного центра в четверг, 23 декабря, с 9.00 до 17.00.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется абонентов по следующим адресам:
Жилые дома:
- ул. Гоголя 85, 87.
Со. объекты:
- ТРЦ "Казахско-французский центр" по ул. Гоголя 85А,
- ДКНБ по Костанайской области по ул. Гоголя 77,
- Кинотеатр "Казахстан" по ул. Гоголя 74,
- Кафе "Black&White"по ул. Байтурсынова 45А,
- Школа детского творчества по ул. Алтынсарина 109.
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