Отключение холодного водоснабжение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Гоголя в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.

Холодную воду отключат в одном из центральных районов областного центра в четверг, 23 декабря, с 9.00 до 17.00.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:

ул. Гоголя 85, 87.

Со. объекты: