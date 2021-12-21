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Холодную воду на один день отключат в центре Костаная

21 декабря 2021, 14:34 |  ЖКХ

Отключение холодного водоснабжение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Гоголя в границах улиц Баймагамбетова и Алтынсарина. Об этом сообщает служба IKomek на своей странице в Instagram.

Холодную воду отключат в одном из центральных районов областного центра в четверг, 23 декабря, с 9.00 до 17.00.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется абонентов по следующим адресам:

Жилые дома:

  • ул. Гоголя 85, 87.

Со. объекты:

  • ТРЦ "Казахско-французский центр" по ул. Гоголя 85А,
  • ДКНБ по Костанайской области по ул. Гоголя 77,
  • Кинотеатр "Казахстан" по ул. Гоголя 74,
  • Кафе "Black&White"по ул. Байтурсынова 45А,
  • Школа детского творчества по ул. Алтынсарина 109.