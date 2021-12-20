Нурсултан Назарбаев, обращаясь к молодежи Казахстана в ходе республиканского форума, заявил: «За 30 лет своей независимости мы построили процветающее государство». Согласны ли вы с этим мнением? Да. Государство процветает. Теперь нужно сделать, чтобы процветало все население.

Да. За 30 лет в Казахстане создали развитую конкурентоспособную экономику.

Нет. Казахстан как был сырьевым придатком мировой экономики, так им и остался.

Нет. Но наша молодежь добьется этой цели уже в ближайшем будущем.

