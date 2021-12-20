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Сколько дней отдохнут школьники на зимних каникулах

20 декабря 2021, 14:08 |  Государство

Школьники выйдут на каникулы 30 декабря, передает Informburo.kz.

Зимние каникулы для школьников продлятся 11 дней, сообщили в Министерстве образования и науки. 

Школьники выйдут на каникулы 30 декабря, а вернутся к учёбе 10 января. 

При этом первоклассникам предоставили ещё семь дней отдыха: с 7 по 13 февраля 2022 года.