Всего 16 случаев КВИ зарегистрировали за прошедшие сутки в Костанайской области
Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 19 декабря, снизился до 0,03 %. Днем ранее, 18 декабря, было выявлено 44 заболевших, темп прироста равнялся 0,10%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 6, Рудный и Житикаринский район - 3, Федоровский район -2, Аулиекольском и Узункольском районах – 1 случай.
15 пациентов обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 16 с симптомами заболевания.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 084 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 262 человека.
С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 493 человека (+35), вторым компонентом 324 586 (+56).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 18 декабря в регионе не выявлены случаи коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) также не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 549 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.
Последние новости
пожалуйста зарегистрируйтесь.