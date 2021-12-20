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Всего 16 случаев КВИ зарегистрировали за прошедшие сутки в Костанайской области

20 декабря 2021, 10:20 |  Коронавирус

Темп прироста заболеваемости за воскресенье, 19 декабря, снизился до 0,03 %. Днем ранее, 18 декабря, было выявлено 44 заболевших, темп прироста равнялся 0,10%.

Иллюстративное фото pixabay.com

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 6, Рудный и Житикаринский район - 3, Федоровский район -2, Аулиекольском и Узункольском районах – 1 случай.

15 пациентов обследованы по самообращению, 1 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных лиц 16 с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 19 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 084 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных  - 40 262 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 493  человека (+35), вторым компонентом 324 586 (+56).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 18 декабря в регионе не выявлены случаи коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) также не зафиксировано.

По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 549 человек.

По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.