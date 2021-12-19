18 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 44 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,10%. Днем ранее, 17 декабря, было 35 заболевшиж с темпом прироста 0,08%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 16, г. Рудный - 7, в Костанайском районе – 6, по 4 случая в Аулиекольском, Карабалыкском районах, по 2 случая в Житикаринском, Карасуском, г. Лисаковск, в Алтынсаринском – 1 случай.

39 пациентов обследованы по самообращению, 5 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных лиц 44 с симптомами заболевания.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 18 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 068 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 262 человека.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 458 человек (+46), вторым компонентом 324 530 (+114).