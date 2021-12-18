17 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 35 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,08%. Днем ранее было выявлено 54 случая с темпом прироста 0,13%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 11, г. Рудный - 6, по 4 случая в Житикаринском, Карабалыкском, Сарыкольском районах, в Костанайском районе – 3, Карасуском – 2, Аулиекольском – 1 случай.

32 пациента обследованы по самообращению, 2 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 при плановой госпитализации.

Из числа инфицированных 34 с симптомами заболевания, 1 случай бессимптомный.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 17 декабря 2021 г. зарегистрировано 41 024 случая COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 262 человека, в том числе 77 за 17 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 412 человек (+63), вторым компонентом 324 416 (+164).