Очень часто в наш проект приходят письма от детей, у которых нет папы. Это очень грустно, что семьи остаются без мужской поддержки, ведь она очень важна. Но самая большая беда для ребенка, когда он остаётся без мамы. Это может происходить по разным причинам, но ребёнок всегда переносит такое положение особенно тяжело.

5-летняя Карина живёт с бабушкой и тётей, которые очень сильно любят свою маленькую девочку и хотят, чтобы Дед Мороз принёс ей подарок на Новый год. Сама Карина ещё слишком мала, чтобы написать письмо, поэтому эту миссию взяли на себя бабушка и тётя. А желание у Карины самое зимнее – тюбинг для катания с горки.

У 12-летней Амины в этом году случилось настоящее горе. Оно даже по взрослым меркам большое, а по детским и вовсе огромное. У Алины умерла мама. Девочку и её 8-летнего брата воспитывает один папа. Ему, наверное, очень тяжело нести весь груз забот о детях. Амина просит недешёвый подарок – планшет или ноутбук, но он нужен сейчас не только для развлечений, но и для учёбы. А когда родитель остаётся один, приобрести такой гаджет нелегко. Ещё Амина любит рисовать, и если уж помощникам Деда Мороза не удастся найти планшет, набор для рисования стал бы достойным подарком. И про братишку Амина не забыла - хочет, чтобы сбылась его мечта о скоростном велосипеде.

Алина из села Жарколь Фёдоровского района - уже не ребёнок, ей 17 лет. Но так хочется, чтобы новогоднее чудо случилось в жизни этой девушки. Алина живёт с бабушкой и дедушкой. И это весь круг её общения. Девушка перенесла тяжёлую операцию на позвоночнике и не выходит из дома. Она пишет: «Я одинока, у меня нет друзей…». Страшно, когда совсем юная девушка заперта в четырёх стенах в то время, как её сверстницы бегают на свидания, ходят летом на речку, катаются на коньках и лыжах зимой. Ничего этого в жизни Алины нет. Но мы очень надеемся, что эта беда пройдёт и жизнь Алины наполнится всем тем, что есть у других девушек её возраста. А пока скрасить её серые дни помог бы планшет.

Деду Морозу пришло письмо и от Насти, которую наша команда уже поздравляла. И всегда для девочки это была большая радость, которую она искренне выражала. При этом Настя никогда не просила дорогих подарков. В этом году она попросила подарок не только для себя, но для своих подруг, которые живут с бабушкой. Их мама жива и здорова, но навещает девочек редко и постоянного материнского тепла они лишены.

Если вы желаете стать помощником Деда Мороза, обращайтесь в редакцию "Нашей Газеты", детские мечты ждут исполнения.

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