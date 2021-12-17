В четверг, 16 декабря 2021 года, в Костанайской области зарегистрировано 54 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,13 %. Таким же последний показатель был в среду при 57 заболевших КВИ.

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16 декабря заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 18, г. Рудный - 9, Костанайском районе – 7, г. Лисаковск – 4, по 3 случая в Аулиекольском, Житикаринском, Федоровском районах, по 2 случая в Карабалыкском, Карасуском и Сарыкольском районах, г. Аркалык – 1 случай.

44 пациента обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции.

Из числа инфицированных 52 с симптомами заболевания, 2 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 16 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 989 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 185 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 343 349 человек (+59), вторым компонентом 324 252 (+134).