В четверг, 16 декабря, на севере региона ожидается небольшой снег, низовая метель, на юге туман. Ветер юго-западный 9-14 м/с, на севере - 15-20 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, на юге 13 градусов. Днем - от нуля до 5 градусов мороза, на юге 8 градусов со знаком минус.

Фото Ксении РЕБИК

- Погода обусловлена восточной периферией скандинавского циклона, - пояснила «НГ» начальник отдела метеопрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА.

В Костанае в четверг ночью переменная облачность, днем небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура ночью 8-10 градусов мороза, днем - 2-4 градуса со знаком минус.

В пятницу, 17 декабря, на севере области осадки, туман, гололед и низовая метель. Ветер южный, юго-восточный 9-14 м/с, на севере и востоке - до 15-20 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, на юге - 13 градусов. Днем - от нуля до 5 градусов мороза.

В Костанае переменная облачность, осадки и гололед. Ветер южный 9-14 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем - 2-4 градуса со знаком минус.

В субботу, 18 декабря, днем на западе области осадки, туман и гололед. Ветер восточный, юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 3-8 градусов мороза, на юге - 13 градусов со знаком минус. Днем - от нуля до 5 градусов мороза.

В Костанае вновь переменная облачность, осадки и гололед. Ветер юго-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-7 градусов мороза, днем - 2-4 градусов со знаком минус.