Казахстан отмечает 30-летие со дня приобретения независимости. Слава богу, без бомбежек, без человеческих жертв. Более того, референдум за сохранение Союза собрал более 70% голосов. Допускаю, что против голосовали прибалты и западные области Украины. Но остальные вряд ли хотели расставаться с бесплатной учебой в средних и вузах, бесплатной медициной, бесплатными пионерскими лагерями, бесплатными спортшколами и жильем.

Молодежь, читая эти строки, усмехнется: такого не бывает. Но все это было, без блата, богатых родителей и взяток.

В городах исправно работали мощные предприятия, такие как КСК, химзавод, один из самых современных в мире, «Большевичка», обувная фабрика, «Баян Сулу», выдававшие востребованную продукцию. Село опиралось на совхозы и колхозы, оснащенные специалистами и техникой, отсюда никто не хотел уезжать.

Работали школы, техникумы, дома культуры, библиотеки, медучреждения, магазины - все, что необходимо для нормальной жизни.

Но вот пришел 1991 год. Вся партхозноменклатура, гревшая руки на строительстве коммунизма, перекрасилась в один момент и принялась разваливать все советское, строя так называемые рыночные отношения. Причем первым перевоплотился коммунист № 1 Казахстана тов. Назарбаев Н. А., в возрасте 50 лет. Видимо, всю предыдущую жизнь он притворялся партийным идеологом, это была просто ширма, дающая ему возможность быть во власти при существующем общественно-политическом строе.

С распадом СССР во все бывшие советские республики ринулись советники из США. Это «были представители общественных организаций и фондов типа NDI, «Фридом хаус», фонд Сороса. Они учили нас демократии по американским лекалам, очерняя все советское. А Сорос взял на себя выпуск школьных учебников, наполненных ядом против России, страны-колонизатора, эксплуататора. В общем, главного врага. На искаженной в учебниках истории выросли несколько поколений казахстанцев, которые и не догадываются, что в 1740-м и 1801 году ханы Абылай и Бокей попросили принять их в российское подданство перед угрозой ассимиляции среди джунгар, ногайцев и прочих воинственных племен.

Но вернемся в 90-е. Приняв неплохую, по западным меркам, Конституцию, руководство страны много раз ее переделывало, передавая все полномочия в руки Елбасы. Старший зять президента Рахат Алиев, надевший погоны генерала КНБ в 27 лет, даже выступил с заявлением: мол, чего мы друг друга обманываем, у нас сложилась система ханства, давайте честно это признаем и провозгласим Казахское ханство. Но Елбасы предпочел сохранить демократическую вывеску, так спокойнее перед Западом.

Между тем разгром всего советского шел полным ходом. Процесс приватизации разгромил село, люди лишились работы и стали массово переселяться. Кто в город на подработку на базаре, иные выехали за пределы Казахстана. Перспективный Аркалык превратился в город-призрак, целые кварталы многоэтажных домов разобрали на стройматериалы. Город, по сути, бросили на произвол судьбы.

После многочисленных бестолковых реформ деградировали образование и медицина. Людям страшно обращаться к врачам с купленными дипломами, сегодня это не отрасль милосердия, а сфера услуг, где дельцы греют руки на проблемах населения.

Аналогичная картина - в образовании, здесь не занимаются педагогикой, воспитанием школьников, а предоставляют услуги, то есть внедрен элемент купли-продажи.

В стране произошло глубокое социальное расслоение общества на тех, кто имеет доступ к бюджетным деньгам, и остальных. Практически узаконена коррупция на всех уровнях. И воры не считают нужным прятать наворованное. Наоборот, все выставляют напоказ, строя дворцы, обзаведясь целыми конюшнями крутых авто. Они не боятся, что их могут спросить, откуда дровишки. От всяких надзорных, арбитражных, контролирующих органов можно откупиться, вопрос только в цене.

В стране до сих пор не принят закон о всеобщей декларации доходов, много лет его мусолят в Парламенте и под разными предлогами задвигают подальше. А поступающие декларации от чиновников никто не проверяет. К примеру, незадолго до ареста бывший аким Костаная отчитался налоговикам: двушка в хрущобе и авто «Москвич». После суда общественность узнала о многочисленных магазинах и ресторанах, о десятке современных авто, о домах и квартирах. Что, налоговики об этом не знали? Знали как пить дать. И никого ведь из них не наказали за участие в подлоге. И таких примеров не перечесть.

А дорогу жуликам в этом направлении показал, извините, Елбасы. Все мы помним эту историческую картинку. Объявлена амнистия капитала, но в страну возвращена какая-то мелочь. Президент собрал олигархов и раздраженно заявил буквально следующее: «Это я вас сделал теми, кто вы есть. Я хоть сейчас каждого из вас могу отвести в суд». Как мы знаем, не отвел. При этом он сам в это время проходил участником «Казахгейта», сообщали о счетах в швейцарских банках с многомиллионными суммами за предоставление иностранцам концессий на разработку и добычу полезных ископаемых, в частности, нефти и газа. К сведению, на сегодня 51% нефтегазовых месторождений принадлежит Китаю, 10% - Казахстану, остальное поделили Канада, Швейцария, США, Россия. Так что будущим поколениям казахстанцев практически ничего не остается.

Гигантские предприятия «Казахмыс», «Казцинк», ССГПО, группа Машкевича приватизированы по особому проекту в 90-е годы. Все они были скуплены за копейки, акционированы и практически все акции принадлежат Семье, где каждый является долларовым миллиардером. А мы не можем наскрести на поддержку малоимущих граждан, пенсионеров, инвалидов. Социальное государство, что тут скажешь...

Когда страна переживала дефолт в 1998 году и ощущала жуткий дефицит средств в бюджете, Елбасы затеял строительство новой столицы, на что потом уходило до четверти годового бюджета Казахстана. Сегодня этот город резко выделяется на фоне разрушенных поселков и пригородов Астаны. В народе его называют «богатым малахаем на бедном мужике». Внешний долг государства в размере $167 млрд - это «подарок» от Елбасы всем нам, казахстанцам. Комментарии здесь излишни.

В начале ХХI века в Казахстане появилось объединение ДВК (Демократический выбор Казахстана). В него вошли молодые ребята, получившие образование в лучших вузах Москвы. Здесь были крупные чиновники, банкиры, бизнесмены. Рискуя своим положением, они объявили, что в Казахстане насаждена монархия, где попраны все демократические свободы. Со многими из них мне приходилось встречаться. На мой взгляд, это было будущее страны. Но в результате Галымжана Жакиянова, Акежана Кажегельдина, Мухтара Аблязова вынудили покинуть страну. Один за другим были физически устранены Заманбек Нуркадилов, Алтынбек Сарсенбаев, Асхат Шарипжанов. ДВК признали экстремистской организацией, хотя она добивалась конституционных реформ.

Уступив место на троне, Елбасы по-прежнему остается главным кукловодом и, что не лезет ни в какие ворота, Лидером нации. А кто же тогда К.-Ж. Токаев, первое лицо государства? Нас делают посмешищем в глазах мирового сообщества.

Резюмируя все написанное, скажу, что плодами независимости в полной мере воспользовалась национальная элита. Все остальное население попало под разгром. Я спрашивал знакомых, как будут отмечать праздник, и слышал в ответ: «Какой праздник? Детей кормить нечем. Посмотри, сколько бездомных выстраивается у мусорных контейнеров». И это одно из сомнительных достижений независимости.

С праздником и верой в перемены, дорогие земляки!