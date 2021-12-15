38 случаев и 0,09% - Хроника пандемии в Костанайской области
14 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 38 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,09%. Днем ранее было 14 заболевших при темпе прироста 0,03%.
Иллюстративное фото pixabay.com
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 12, г. Рудный -8, Костанайском район - 5, по 3 случая в Аулиекольском и Федоровском районах, по 2 случаю в Денисовском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в Мендыкаринском, районе Б. Майлина и Узункольском районах.
Все 38 пациентов обследованы по самообращению. Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 878 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 010 человек, в том числе 253 за 14 декабря.
С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 343 186 человек (+238), вторым компонентом 323 670 (+338).
По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 13 декабря в регионе выявлено 19 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.
По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 530 человек.
По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.
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