14 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 38 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,09%. Днем ранее было 14 заболевших при темпе прироста 0,03%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 12, г. Рудный -8, Костанайском район - 5, по 3 случая в Аулиекольском и Федоровском районах, по 2 случаю в Денисовском и Сарыкольском районах, по 1 случаю в Мендыкаринском, районе Б. Майлина и Узункольском районах.

Все 38 пациентов обследованы по самообращению. Из числа инфицированных 38 с симптомами заболевания, 0 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 14 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 878 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 40 010 человек, в том числе 253 за 14 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинированы первым компонентом 343 186 человек (+238), вторым компонентом 323 670 (+338).