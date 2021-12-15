Жанат Курманов невнятно ответил на вопрос о введении супружеского пенсионного аннуитета, за что получил замечание от спикера мажилиса, передает Informburo.kz.

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В Казахстане внедрят семейные (супружеские) пенсионные аннуитеты. Такое новшество предусмотрели в проекте поправок по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг. Законопроект одобрил мажилис в первом чтении.

"Законопроектом предусматривается введение новых социальных продуктов страхования жизни. Совместный аннуитет позволяет объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки аннуитета, а у второго имеется излишек, то пенсионный аннуитет позволит им пожизненно получать пенсионные выплаты", – сообщила председатель Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

Депутаты задали вопрос, в чём преимущество этого нововведения и как будут делиться пенсионные накопления в рамках аннуитета в случае развода или смерти одного из супругов.

"При разводе или смерти по закону решается этот вопрос в рамках договора. Заключается приложение к договору, выдвигается отдельный график выплат, можно этот вопрос решить...", – начал председатель ЕНПФ Жанат Курманов.

"Как можно решить? В третий раз говорите, что можно решить", – перебил его спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

"Им будут согласно графику выплаты. Если умер муж или жена, будут продолжать получать по графику, никакой проблемы не будет по договору", – сказал Курманов.

"Я теперь понимаю, почему вы за месяц не могли ответить на один интересующий население вопрос по порогу достаточности. Это был прямой вопрос, вы ходите вокруг да около. А вопрос стоял конкретный. Два основных шага нужно сделать, в соответствии с вашим регламентом. Вы три недели рот закрыли, не могли ничего народу объяснить с порогом. Ещё ссылались, что вам законы тут написали такие. Кто у нас из депутатов на это дело ответил, Перуашев? В общем, готовиться надо, когда приходите сюда", – заключил Нурлан Нигматулин.