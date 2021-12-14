Послания для новогоднего волшебника в редикцию "НГ" пишут не только городские дети. Приходят письма и из районов Костанайской области. В посёлке Сарыколь живут очень талантливые, любознательные и дружные ребята.

Андрею 10 лет и он уже в четвёртый раз пишет письмо Деду Морозу, но пока не получил заветный подарок. А мечтает мальчик об электропианино.

Диме тоже 10 лет, но у него другие интересы. Он - исследователь. А какие же исследования без микроскопа? Это несерьёзно. Мальчишка мечтает о настоящем оптическом микроскопе, чтобы можно было изучать окружающий его мир. Богатая природа Сарыкольского района предоставит немало объектов для исследований. Только бы Дед Мороз принёс микроскоп!

Ярославу всего 6 лет, а он уже не может оторвать глаз от звёздного неба и всё мечтает поближе рассмотреть наш замечательный спутник - Луну. В этом астрономическом деле не обойтись без телескопа. Конечно, пока Ярослав маленький, ему не управиться с настоящим телескопом, подойдёт детский. Но только так он научится наводить оптический прибор на нужный объект и не растеряет свой исследовательский интерес.

Ещё один 10-летний Дима из Сарыколя живет в большой и дружной семье. Он единственный мужчина в семейной детской команде. У мальчика 5 сестёр. Даше 15 лет, Ульяне - 8, Лере скоро будет 5, Софочке в феврале исполнится 2 года, а Ксюше всего один месяц. Дима попросил для себя набор военных игрушек и не забыл про сестрёнок. Вот какие подарки он просит для них: Уле - детскую гитару, Лере - кукольный домик, Софочке - красивую куклу, Ксюше - игровой коврик (она ведь растёт). Только для Даши он ничего не придумал, потому что она уже большая, просил подарить что-нибудь. Хороший брат растет у девчонок!

Напомним, самые интересные или трогательные письма мы будем публиковать, хотя все послания, конечно, разместить на сайте и в соцсетях "Нашей Газеты" не получится. Но ни одно письмо не останется непрочтённым.

А если вы желаете стать помощником Деда Мороза, обращайтесь в редакцию! Детские мечты ждут исполнения!

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