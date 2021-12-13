В редакцию продолжают поступать письма, адресованные Деду Морозу.

Это совершенно нормально, если ребёнок просит у новогоднего волшебника подарок для себя. Ведь на то и праздник, чтобы получить от него радость. Но есть дети, которые пекутся только о подарках для своих близких: братьев и сестёр.

6-летний Платон учится в 1-м классе и постеснялся писать письмо некрасивыми буквами. Помог ему старший брат, но мысли-то изложены самого Платона. И такая в его словах мудрость, что понимаешь: не зря он носит имя древнегресческого мыслителя. Всё у Платона обосновано, аргументировано. Даже то, почему он не просит ничего для себя, объяснил: они с братом себе на подарки сами копят. Вот так! И всё же хотелось бы, чтобы все дети в этой большой семье получили подарки.

9-летняя Рената тоже не думает о себе. Она просит волшебника дать здоровья её младшему брату Серёже.

Серёжа - ребёнок с особыми потребностями и ему нужны развивающие игрушки, книги и приспособления. А у мамы Ренаты мы тайно выведали, что девочка очень любит рисовать. Очень хочется подарить ей всё, что нужно для рисования. Может быть, найдётся такой помощник Деда Мороза, который принесёт радость в эту семью и вознаградит девочку за чуткую заботу о братишке.

Напомним, мы будем публиковать самые интересные или трогательные письма Деду Морозу, хотя все послания, конечно, разместить на сайте и в соцсетях "НГ", не получится. Но ни одно письмо не останется непрочтённым.

Если вы желаете стать помощником Деда Мороза, обращайтесь в редакцию "НГ", детские мечты ждут исполнения.

Телефон редакции: 53-51-51. WhatsApp +7-747-907-57-92. Электронный адрес: ng@ng.kz.