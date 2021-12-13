12 декабря 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 60 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,14%. Днем ранее, 11 декабря, было 70 заболевших и темп прироста 0,17%, а 10 декабря темп снижался до 0,14% при 58 заболевших.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: г. Костанай – 17, г. Рудный – 10, Костанайском район - 10, Федоровском район – 7, Карабалыкском районе – 6, районе Б. Майлина – 5, Сарыкольском районе - 4, Жангельдинском районе – 1 случай.

47 пациентов обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 2 при плановой госпитализации в стационар.

Из числа инфицированных 56 с симптомами заболевания, 4 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 12 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 826 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 751 человек.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 342 707 (+58) человек, вторым компонентом 322 907 (+117).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 11 декабря в регионе выявлено 8 заболевших коронавирусной пневмонией, летальных исходов от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 511 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.