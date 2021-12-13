В Министерстве труда и социальной защиты населения назвали средний размер пенсионных выплат на 1 декабря 2021 года, передает Tengrinews.kz.

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На декабрь численность пенсионеров в Казахстане составляет 2 миллиона 233 тысячи человек.

"Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 декабря 2021 года составил 99 726 тенге", - говорится в сообщении.

Напомним, что в ноябре эта сумма составляла 99 804 тенге.

С января по ноябрь 2021 года из республиканского бюджета на выплату базовой пенсии было направлено порядка 750,8 миллиарда тенге, солидарных пенсионных выплат - 1 триллиона 696,4 миллиарда тенге.

В ноябре 2021 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено более 221,2 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии - 68 миллиардов тенге, солидарной пенсии - 153,2 миллиарда тенге.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

При этом в стаж участия в пенсионной системе включается трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы (ОПВ).

Так, если стаж участия в пенсионной системе составляет 10 и менее лет, а также при его отсутствии размер базовой пенсии равен 54 процентам от величины прожиточного минимума, далее за каждый год сверх 10 лет ее размер увеличивается на 2 процента. К примеру, при стаже участия в 20 лет базовая пенсия составит 74 процента от прожиточного минимума, 30 лет - 94 процента от прожиточного минимума. При стаже в 33 года и более она устанавливается в максимальном размере - 100 процентов от прожиточного минимума.

Если за один месяц в Единый накопительный пенсионный фонд осуществлено перечисление ОПВ несколько раз, период участия в накопительной системе составляет один месяц.

Таким образом, чем регулярнее и полнее уплачиваются обязательные пенсионные взносы, тем больше размер базовой пенсионной выплаты при достижении пенсионного возраста.

В свою очередь размеры пенсионных выплат по возрасту зависят от трудового стажа по состоянию на 1 января 1998 года (требуется не менее 6 месяцев) и среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.