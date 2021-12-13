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Холодную воду отключат в одном из районов Костаная

13 декабря 2021, 10:08 |  ЖКХ

Подача питьевой воды будет прекращена на один день, 14 декабря, с 9.00 до 23.00. Как сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су» на своей странице в Instagram, отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Каирбекова.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:

Соц объекты:

  • Каирбекова, 401 «Магазин»,
  • Каирбекова, 399а «Магазин»,
  • Каирбекова 397 «Школа-интернат»,


Жилые дома:

  • Каирбекова 411,407,405,405/1,403,399,399/1,399/2.

ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.