Холодную воду отключат в одном из районов Костаная
13 декабря 2021, 10:08 | ЖКХ
Подача питьевой воды будет прекращена на один день, 14 декабря, с 9.00 до 23.00. Как сообщает пресс-служба ГКП «Костанай-Су» на своей странице в Instagram, отключение связано с аварийно-восстановительными работами на сетях водопровода по ул. Каирбекова.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение коснется абонентов, проживающих по следующим адресам:
Соц объекты:
- Каирбекова, 401 «Магазин»,
- Каирбекова, 399а «Магазин»,
- Каирбекова 397 «Школа-интернат»,
Жилые дома:
- Каирбекова 411,407,405,405/1,403,399,399/1,399/2.
ГКП «Костанай-Су» приносит извинения за причинённые неудобства.
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