За субботу, 11 декабря, в регионе зарегистрировано 70 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,17 %. Днем ранее было выявлено 58 заболевших, темп прироста был на уровне 0,14%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 11 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 33, Рудный – 10, Костанайский район - 8, Житикара – 5, по 4 случая в Лисаковске и Сарыкольском районе, Аулиекольский район – 3, Карасуский район – 2, Наурзумский район – 1 случай.

63 пациента обследованы по самообращению, 7 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 64 с симптомами заболевания, 6 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 11 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 766 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных – 39 751 человек, в том числе 5 за 11 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 342 649 человек (+33), вторым компонентом 322 790 (+0).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 10 декабря в регионе выявлено 9 заболевших коронавирусной пневмонией, по одному человеку скончались от коронавирусной инфекции (КВИ+) и коронавирусной пневмонии (КВИ-).



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 503 человека.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (141) и КВИ- (38) в регионе - 179 человек.