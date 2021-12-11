Темп прироста заболеваемости за пятницу, 10 декабря, составил 0,14 %. Днем ранее было выявлено 74 заболевших, темп прироста равнялся 0,18%.

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Заболеваемость по населенным пунктам 10 декабря распределилась следующим образом: Костанай – 17, Житикара – 13, Костанайский район - 9, Рудный – 8, Карабалыкский район – 7, по 2 случая в Аулиекольском и Денисовском районах.

47 пациентов обследованы по самообращению, 10 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 1 с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар. Из числа инфицированных 55 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 10 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 696 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 746 человек, в том числе 161 за 10 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 342 682 человека (+529), вторым компонентом 322 790 (+538).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 9 декабря в регионе выявлено 5 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 494 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (140) и КВИ- (37) в регионе - 177 человек.