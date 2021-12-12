Плановые отключения электроэнергии с 13 по 15 декабря связаны с техническим обслуживанием подстанций. Об этом сообщает служба IKomek в своем Instagram-аккаунте.

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Отключение электроэнергии в эти дни коснется потребителей по следующим адресам:

с 13 по 15 декабря с 10.00 до 18.00

парикмахерские "Мила", "Визит",

Частный сектор:

ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17,

ул. 5 декабря 98, 102.

13 декабря с 10.00 до 18.00

База сжиженного газа,

СТО,

Тех.осмотр,

Частный сектор:

ул. Маяковского 97/1, 97/2,

ул. Хакимжановой 1-54, 34/1, 34/2.

14 декабря с 10.00 до 18.00

Клиника "Медионика",

Частный сектор: