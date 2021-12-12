В трех районах Костаная отключат свет на следующей неделе
12 декабря 2021, 17:15 | ЖКХ
Плановые отключения электроэнергии с 13 по 15 декабря связаны с техническим обслуживанием подстанций. Об этом сообщает служба IKomek в своем Instagram-аккаунте.
Иллюстративное фото pixabay.com
Отключение электроэнергии в эти дни коснется потребителей по следующим адресам:
с 13 по 15 декабря с 10.00 до 18.00
- парикмахерские "Мила", "Визит",
Частный сектор:
- ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17,
- ул. 5 декабря 98, 102.
13 декабря с 10.00 до 18.00
- База сжиженного газа,
- СТО,
- Тех.осмотр,
Частный сектор:
- ул. Маяковского 97/1, 97/2,
- ул. Хакимжановой 1-54, 34/1, 34/2.
14 декабря с 10.00 до 18.00
- Клиника "Медионика",
Частный сектор:
- ул. Тобольская 107/1-107/31, 65-206,
- ул. Кирпичная 1-39,
- ул. Наримановская 19-27, 21/1-21/12, 23/1-23/10,
- ул. Краснопартизанская 54-71,
- ул. 8 Марта 66-90,
- ул. Дачная 1-38.
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