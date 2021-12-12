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В трех районах Костаная отключат свет на следующей неделе

12 декабря 2021, 17:15 |  ЖКХ

Плановые отключения электроэнергии с 13 по 15 декабря связаны с техническим обслуживанием подстанций. Об этом сообщает служба IKomek в своем Instagram-аккаунте.

Иллюстративное фото pixabay.com

Отключение электроэнергии в эти дни коснется потребителей по следующим адресам:

с 13 по 15 декабря с 10.00 до 18.00

  • парикмахерские "Мила", "Визит",

Частный сектор:

  • ул. Баймагамбетова 32-50, 44/1-44/17,
  • ул. 5 декабря 98, 102.

13 декабря с 10.00 до 18.00

  • База сжиженного газа,
  • СТО,
  • Тех.осмотр,

Частный сектор:

  • ул. Маяковского 97/1, 97/2,
  • ул. Хакимжановой 1-54, 34/1, 34/2.

14 декабря с 10.00 до 18.00

  • Клиника "Медионика",

Частный сектор:

  • ул. Тобольская 107/1-107/31, 65-206,
  • ул. Кирпичная 1-39,
  • ул. Наримановская 19-27, 21/1-21/12, 23/1-23/10,
  • ул. Краснопартизанская 54-71,
  • ул. 8 Марта 66-90,
  • ул. Дачная 1-38.