В редакцию продолжают поступать письма, адресованные Деду Морозу. Часть этих посланий написана детьми, наделёнными тягой к творчеству. Кто-то из них уже занимается в художественной школе, кто-то пока только сам осваивает работу с красками и карандашами.

15-летняя Лиза учится в художественной школе им. Никифорова. Но хорошие краски недешевы, а у рисующих много они уходят очень быстро. Качество красок и бумаги имеет значение, ведь юному художнику надо научиться «чувствовать» материал. Поэтому Лиза мечтает о совершенно определённых красках - акварели производства предприятия «Невская палитра»

12-летняя Амира тоже очень любит рисовать. Поэтому к новому году хочет большой набор цветных карандашей. Есть ещё дополнительное желание - маска Анонимуса - такая, как в фильме «V - значит вендетта». У Амиры есть ещё маленький братик Мухаммед, ему всего 1 год и 3 месяца. Поэтому особых желаний у него нет, но игрушка по возрасту могла бы его порадовать.

7-летняя Таню и 5-летнюю Софию наш Дед Мороз уже навещал не один раз. Девочки никогда не просят невыполнимого, поэтому подарки для них находятся легко. Сестрёнки любят учиться и постоянно узнавать что-то новое. И, конечно, такие развитые девочки не могут не пробовать себя в творчестве. Таня и Соня с удовольствием рисуют. Мама воспитывает их одна и ей сложно приобрести мечту девчёнок - чемодан для творчества.

Девочки часто болеют, поэтому Таня только в этом году пошла в первый класс, почерк у неё пока не очень хорош и письмо с её слов написала мама.

Напоминаем - самые интересные или трогательные письма Деду морозу мы будем публиковать, хотя все послания, конечно, разместить на сайте и в соцсетях "Нашей Газеты" не получится. Но ни одно письмо не останется непрочтённым.

Если вы желаете стать помощником Деда Мороза, обращайтесь в редакцию Нашей Газеты, детские мечты ждут исполнения.

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