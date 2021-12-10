В субботу, 11 декабря, днем на юге региона ожидается снег, на севере туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 12-17 градусов мороза, на юге области 9 градусов со знаком минус. Днем 5-10 градусов мороза, на юге минус 2 градуса.

Фото Ксении РЕБИК

- В субботу в Костанае без осадков, показания ветра такие же как и по области, - сообщила инженер синоптик КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. - Температура ночью 14-16 градусов мороза, днем 6-8 градусов со знаком минус.

В воскресенье, 12 декабря, на юге области снег и низовая метель, на юго-западе туман. Ветер северо-восточный 9-14 м/с, на юге с порывами 15-20 м/с. Температура ночью 17-22 градусов мороза, на северо-западе региона 25 градусов Днем 10-15 градусов мороза, на востоке области 18.

В Костанае без осадков, ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура ночью 18-20 градусов, днем - 10-12 градусов.

В понедельник, 13 декабря, по области без осадков, на юго-западе туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью 17-22 градусов, на северо-западе региона - 25. Днем - 7-12 градусов, на западе 15 градусов.

В Костанае без осадков, ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 20-22 градусов, днем 8-10 градусов со знаком минус.



