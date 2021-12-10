За четверг, 9 декабря, в регионе зарегистрировано 74 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил 0,18%. Днем ранее был выявлен 71 заболевший, темп прироста равнялся 0,17%.

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Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай – 34, Костанайский район - 11, Рудный – 9, Житикара – 6, Федоровский район – 5, по 3 случая в Аулиекольском и Карабалыкском районах, по 1 случаю в Амангельдинском, Камыстинском и Б. Майлина районах.

63 пациента обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции. Из числа инфицированных 71 с симптомами заболевания, 3 бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 г. по 9 декабря 2021 г. зарегистрировано 40 638 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 39 585 человек, в том числе 120 за 9 декабря.

С 1 февраля текущего года вакцинировано первым компонентом 342 153 человека (+243), вторым компонентом 322 252 (+410).

По данным сайта Министерства здравоохранения РК, за 8 декабря в регионе выявлено 5 заболевших коронавирусной пневмонией, один человек скончался от коронавирусной инфекции (КВИ+). Летальных исходов от коронавирусной пневмонии (КВИ-) не зафиксировано.



По данным сайта coronavirus2020.kz, общее количество заболевших коронавирусной пневмонией в регионе - 5 489 человек.



По данным управления здравоохранения Костанайской области и подсчетам "НГ", общее количество умерших от КВИ+ (139) и КВИ- (37) в регионе - 176 человек.